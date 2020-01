Die Welserin Katharina Lechner hat Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert, der Linzer Alexander Wecht Jus. Als Quereinsteiger arbeiten die beiden jetzt als Lehrer an der Neuen Mittelschule 6 in der Vogelweide. Die jungen Hochschulabsolventen wurden über die Initiative "Teach for Austria" zu Lehrern auf Zeit (mit einem niedriger dotierten Sondervertrag als ausgebildete Lehrer), sie können aber auch langfristig mit einer zusätzlichen pädagogischen Ausbildung im Schulsystem