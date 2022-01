Viele Paare wollen unbedingt ein besonderes Datum für ihre Hochzeit, viele auch in der Hoffnung, dass sie dieses nie vergessen werden. So ein magisches Datum ist in diesem Jahr der 22. 2. 2022. Es ist zwar ein Dienstag, aber am Welser Standesamt sind bereits alle Termine für diesen Tag ausgebucht. Neun Reservierungen wurden angenommen, mehr geht nicht, es soll ja schließlich nicht wie am Fließband geheiratet werden, sondern für jedes Brautpaar ausreichend Zeit bleiben.