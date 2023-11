Van der Bellen bei Antifa-Gedenken in Wels: FP-Bürgermeister irritiert

An diesem Wochenende besucht der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) im Auftrag des Europarates Moldawien. Als Wahlbeobachter soll er dazu beitragen, dass Kommunalwahlen im ärmsten Land Europas reibungslos über die Bühne gehen.

Dies sei auch der Grund, warum ein Treffen mit dem Bundespräsidenten Anfang nächster Woche nicht zustande komme. Wie berichtet, wird Alexander Van der Bellen am Montag auf Einladung der Welser Antifa eine Rede bei der alljährlichen Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht halten. Es habe eine Anfrage der Präsidentschaftskanzlei gegeben: "Aber mein Flieger landet erst kurz vor dem angefragten Termin", begründet der Bürgermeister die Absage.

Bürgermeister ist irritiert

Rabl macht kein Hehl daraus: Ihn stört die Anwesenheit Van der Bellens bei der Antifa-Veranstaltung. Deren Protagonisten würden bei jeder sich bietenden Gelegenheit die FPÖ als rassistisch und rechtsextrem verunglimpfen. Zudem werde die offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt vor dem jüdischen Mahnmal im Pollheimerpark von der Antifa mit Interventionen torpediert. Dies schade dem politischen Klima in der Stadt: "Nach seiner versöhnlichen Rede anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele ist für mich nicht nachvollziehbar, wie der Bundespräsident zu dieser Teilnahme kommt", sagt Rabl.

Das diesjährige Gedenken steht auch im Zeichen der Massaker an jüdischen Zivilisten. Gegenüber früheren Jahren wird die Polizei ihre Präsenz deutlich verstärken: "Man kann das Gedenken an die jüdischen Opfer vor 85 Jahren nicht isoliert sehen. Die jüngsten Ereignisse, etwa der Brandanschlag auf den jüdischen Friedhof in Wien, werden in den Ansprachen ihren Widerhall finden", sagt Antifa-Vorsitzender Werner Retzl.

Dass unter Beteiligung linker Aktivisten bei Pro-Palästina-Demos auch Israels Auslöschung skandiert wird, sieht man in der Welser Antifa kritisch: "Wir sind eindeutig positioniert. Nach diesen Anschlägen gibt es kein Relativieren. Demonstrieren für Palästina geht aktuell gar nicht."

Angesichts des Besuchs des Bundespräsidenten rechnet der Antifa-Chef am Montag vor dem jüdischen Mahnmal ab 18.30 Uhr mit einem Rekordbesuch, "vorausgesetzt, das Wetter spielt mit". Die Ansprachen halten Retzl, Van der Bellen und Martin Kamrat, Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Linz.

Redner bleibt geheim

Wer am Mittwoch (19 Uhr) beim offiziellen Gedenken der Stadt als Ehrengast spricht, wird im Welser Rathaus unter Verschluss gehalten. Damit wolle man den Schutz der betroffenen Person sicherstellen, wird begründet. Im Vorjahr sprach der jüdische Historiker und Autor Thomas Varkonyi. Politisch umstritten war zuletzt auch die geplante Teilnahme von Schulklassen. Wie berichtet, stellte die Stadt den Schülern Geld in Aussicht. Rabl wehrte sich gegen den Vorwurf der Instrumentalisierung und verwies auf die Entscheidung der Bildungsdirektion.

"Soviel ich weiß, hat die Bildungsdirektion das Ansuchen der Stadt abgelehnt", zeigt sich Retzl nicht ganz frei von Schadenfreude. Eine Klarstellung kam gestern von der Schulbehörde: Die Teilnahme sei jedem Schüler freigestellt. Eine Schulveranstaltung sei es aber nicht.

Deshalb gebe es auch kein Geld für die jeweiligen Klassen, bedauert die Sprecherin des Welser Bürgermeisters.

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler

