Der Pkw-Lenker war zunächst in Weißkirchen (Bezirk Wels-Land) in Richtung Marchtrenk unterwegs und wollte dann auf die Autobahn auffahren. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurden Beamte der Polizei auf ihn aufmerksam. Eine Streife hielt ihn auf dem Beschleunigungsstreifen der A25 an. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,50 Promille. Dem 29-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.