"In Nepal ist die Corona-Lage noch schlimmer als in Indien"

Die Hilfseinsätze von Brigitte und Heinz Söllinger in Nepal wurden mit dem Eduard-Ploier-Preis für Entwicklungszusammenarbeit gewürdigt. Das Lehrerehepaar aus Meggenhofen engagiert sich seit 2016 im Kampf gegen den Mädchenhandel und hat mehrere Schulen aufgebaut. Auch Kinder in einem Lepradorf bekommen durch Bildung die Chance auf eine bessere Zukunft, ebenso Kinder von inhaftierten Müttern in einer Gefängnisschule.