"In Grieskirchen ist viel mehr Bedarf für Unterstufengymnasium als in Wels"

Weil Schüler an Welser Gymnasien wegen Platzmangel abgewiesen werden müssen, fordert wie berichtet die Welser FPÖ ein zusätzliches Unterstufengymnasium für die 65.000-Einwohner-Stadt. Viel dringender sei endlich die Umsetzung einer Langform des Gymnasiums in Grieskirchen, heißt es hingegen aus der Bezirksstadt. "Wir sind überzeugt davon, dass ein Unterstufengymnasium bei uns besser aufgehoben wäre als ein fünftes Gymnasium in Wels", sagt der Grieskirchner Bildungsstadtrat Sebastian Wolfram (VP), der die Forderung mit einer Schülerstromanalyse untermauert. Demnach wechseln jedes Jahr rund 90 Kinder aus der Grieskirchner und den umliegenden Volksschulen in ein Gymnasium in Wels, Ried oder Dachsberg. Bürgermeisterin Maria Pachner (VP) betont, sie höre immer wieder von Eltern, dass sie sich nichts sehnlicher wünschten als ein Unterstufengymnasium, damit die Kinder nicht schon mit zehn Jahren pendeln müssten. "Man soll nicht alles zentralisieren. Wir appellieren an die Entscheidungsträger, sich in diesem Fall für Grieskirchen auszusprechen und uns eine Unterstufe zuzugestehen."

Genug Platz im BORG

Umgesetzt werden könnte die gymnasiale Langform mit relativ geringem Aufwand im Oberstufenrealgymnasium Grieskirchen, das derzeit 239 Schülerinnen und Schüler besuchen und wo Platz wäre (der Höchststand der Schülerzahlen war im Jahr 2007 437). Nun gibt es einen neuerlichen Vorstoß der Stadt an Bildungsminister Martin Polaschek und die Bildungsdirektion für ein Unterstufengymnasium. Gefordert werden rasche Schritte für eine Realisierung.

Bereits fix ist die Zusammenlegung der beiden Grieskirchner Mittelschulen mit Herbst, die beim Lehrkörper für große Aufregung gesorgt hat. Grund sind die sinkenden Schülerzahlen, die sich binnen zehn Jahren fast halbiert haben. Leiterin wird Daniela Reckendorfer, die bereits die Mittelschule 2 leitet. "Veränderungen sind immer schwierig, aber wir bemühen uns, den Prozess auch mit zwei Experten der Pädagogischen Hochschule der Diözese gut zu unterstützen", sagt Bernd Langensteiner, Leiter der Bildungsregion Wels-Grieskirchen-Eferding.

HTL wird doch nicht ausgebaut

Von den ursprünglichen Plänen, die HTL im Grieskirchner Schulzentrum auszubauen, ist man wieder abgekommen. Ab Herbst werden sechs Klassen im ersten Obergeschoß des Poly von HTL-Schülern genützt, die Räume werden langfristig an den Bund vermietet. "Das ist eine ressourcenschonende Lösung, die dem Steuerzahler Geld spart", sagt Pachner.

