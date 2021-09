"Ich vollziehe sicher nicht die Politik von SPÖ, Neos und den Grünen"

Kurz vor der Wahl warnt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) vor dem Verlust der bürgerlichen Mehrheit, der seinen Rücktritt zur Folge haben könnte. In der Impfdebatte will Rabl niemandem Ratschläge erteilen. In einer zweiten Amtszeit würde er die Attraktivierung der Stadtteile angehen und die Effizienz am Magistrat vorantreiben.