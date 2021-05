In Wimsbach hat man sich nach der Ernennung zur Klimabündnis- und Energiespargemeinde im Jahr 2010 ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. 100 PV-Anlagen sollten in relativ kurzer Zeit auf Dächern der Gemeinde grünen Strom liefern. Ende des Vorjahres wurde dieses Ziel erreicht. Die 100. Anlage ging auf dem Feuerwehrhaus der FF Bergham-Kösslwang in Betrieb. Mit Stichtag 1. März wurden in Wimsbach inzwischen 103 PV-Anlagen installiert. Bei den PV-Modulen am Feuerwehrdach handelt es sich um die dritte