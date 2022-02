Als im Jahr 2015 die Flüchtlingskrise das Land erreichte, wollte auch Gabriela Pfeferle einen Beitrag leisten und öffnete ihr Privathaus für Asylwerber. Die 51-Jährige nannte es "House of Hope", ein Haus der Hoffnung. 20 Flüchtlinge lebten bis 2017 in Aistersheim. Im Vorjahr startete die 51-Jährige dann ein neues Herzensprojekt. In ihrem Haus kommen nun Frauen in schwierigen Lebenslagen unter.