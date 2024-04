Hinzenbach: Nach Brand im Amtshaus laufen die Aufräumarbeiten an

Der erste Schreck ist verflogen, der Rauchgeruch hängt aber noch immer in der Luft: Vergangenen Samstag brach im ersten Stock des Gemeindeamts in Hinzenbach ein Feuer aus. Die Flammen dürften von einer Kaffeemaschine in der Teeküche im zweiten Stock ausgegangen sein. Das Gerät war auf einer Herdplatte platziert, die aus Versehen eingeschaltet worden sein dürfte. Anrainer bemerkten am Samstagnachmittag den Rauch und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand rasch löschte.