Herzlich-heißer Empfang in der Judo-Heimat von Shamil und Sabrina

"Danke, dass ihr alle gekommen seid." Mit einem strahlenden Lächeln verneigte sich Judo-Bronzemedaillengewinner Shamil Borchashvili vor seinen Fans. Mit einem festlichen Empfang auf dem Welser Stadtplatz feierte gestern Nachmittag seine Heimatstadt den Olympia-Helden. Obwohl in Marchtrenk zu Hause, sieht sich der erfolgreiche Judoka weiterhin als Welser, wie er nach seinem Bronze-Sieg in Tokio gegen den Deutschen Dominic Ressel in Interviews betonte. Das Aushängeschild des Judoklubs Wels Multikraft kam in Begleitung von Sabrina Filzmoser, die an diesem Tag offiziell in die "Judo-Pension" verabschiedet wurde.

Rund 200 Zuschauer kamen trotz hoher Temperaturen auf den Stadtplatz. Die jubelnde und klatschende Fangemeinde bestand hauptsächlich aus Nachwuchs-Judokas, Sportfunktionären, Sponsoren und Politikern.

Das Judo-Duo mit Spitzenpolitikern aus Thalheim und Wels Bild: Maringer

"Für Österreich gewonnen"

"Diese Medaille habe ich für Österreich gewonnen. Sie macht mich unheimlich stolz", betonte Borchashvili auf der Bühne im Interview. Doch so richtig zufrieden sei er erst mit einer Goldenen, grinste der Parade-Sportler. Das habe er seiner Mutter versprochen. Seine unmittelbaren Ziele? "Erst einmal entspannen und die Zeit mit Freunden und der Familie verbringen."

Während sich Shamil in den nächsten Jahren noch auf Medaillenjagd begibt, ging für Sabrina Filzmoser nach Tokio eine lange Reise zu Ende. Ihre Karriere wurde in Filmsequenzen noch einmal nachgezeichnet. Anschließend versprach die Ex-Europameisterin, dem Judosport weiter erhalten zu bleiben. Im Auftrag des internationalen Judoverbandes und für ihren Stammverein werde sie verschiedene Aufgaben übernehmen, kündigte die Thalheimerin an. Das freute auch die Entdecker der beiden Spitzensportler, Judo-Urgestein Willi Reizelsdorfer und Multikraft-Trainer Manfred Dullinger. Ohne sie wäre der Medaillenregen ausgeblieben.

Urgestein Willi Reizelsdorfer freut sich. Bild: Maringer

Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) erinnerte an die Entstehung des Welser Budokan-Centers vor 15 Jahren, das gebaut wurde trotz massiver Widerstände aus der Bevölkerung.

Den beiden Sportlern applaudierten SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstbauer, Landesrat Stefan Kaineder (Grüne), ASKÖ-Präsident Fritz Hochmair, Judo-Verbandschef Gerald Eidenberger sowie Hannes Seyer, Obmann des Vereins Talentezentrum Sportland Oberösterreich.

Zur feiernden Judo-Familie gesellte sich Pepi Reiter, Bronzegewinner von Los Angeles 1984.