In Linz, Steyr und in Bad Ischl leuchten bereits Schutzwege und Parkbänke in Regenbogenfarben, als Zeichen der Toleranz und gegen Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Diversen. Im Pride-Monat Juni, in dem die LGBTQ-Szene jedes Jahr auf ihre Rechte aufmerksam macht, kommt nun auch in Wels die Diskussion in Gang. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag brachten SPÖ, Grüne und Neos einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag ein, auch in Wels ein Zeichen für Akzeptanz zu setzen.