Hartkirchen: Neue Volksschule fertig, MS-Neubau beginnt demnächst

Die Kinder von Hartkirchen dürfen sich seit gestern über ihre neue Volksschule freuen: Sie sind aus der alten Schule in die ehemaligen Räumlichkeiten der MS umgezogen, die in den vergangenen Jahren renoviert wurden. "Wir freuen uns, dass es so gut gegangen ist, und das Ergebnis spricht für sich", sagt Bürgermeister Wolfram Moshammer (SP).