Gründerzeithäuser am Flotzinger- und am Görlichplatz, das Denksteinhaus am Kaiser-Josef-Platz, das Bawag-Haus an der Ringstraße und das ehemalige Gemeindeamt Lichtenegg: Die Liste historischer Gebäude, die Wels allein in den vergangenen Jahren verloren hat oder derzeit zu verlieren droht, ist lang.