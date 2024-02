Grünes Licht und Baustart für McDonald’s in Schlüßlberg

Bald gibt es auch in Schlüßlberg eine neue Filiale des Fast-Food-Konzerns.

Am 26. Februar geht es los, dann fahren die ersten Baumaschinen für die neue McDonald’s-Filiale in Schlüßlberg auf. Das bestätigt Wilhelm Baldia, Unternehmenssprecher von McDonald’s. Gebaut wird neben der Gärtnerei Floradies im Schlüßlberger Handelspark, dessen Ausbau in den vergangenen Jahren die Kommunalpolitik intensiv beschäftigt und für heftige politische Kontroversen gesorgt hat.