Große Übersiedlung ins neue Waizenkirchner Altenheim

In das neue Waizenkirchner Pflege- und Altenheim wurden 14,5 Millionen Euro investiert.

Am Samstag übersiedeln rund 50 alte Menschen vom Ausweichquartier in Pram in den neuen Bau im Ortszentrum der Marktgemeinde, die Träger des Heimes ist. Im Einsatz ist nicht nur das Personal, sondern auch Mitarbeiter des Roten Kreuzes und eine Abordnung der Feuerwehr, die bei der Übersiedlung unterstützen.