HTL-Absolventen sind in der Wirtschaft äußerst gefragte Arbeitskräfte. Begehrt sind besonders auch die Maturanten der HTL Grieskirchen, an der die Schwerpunkte Informatik (Game Development, Design and Usability) und Medizininformatik angeboten und junge Menschen auf ihre berufliche Laufbahn im IT-Bereich vorbereitet werden.