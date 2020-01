Während das Coronavirus die Welt in Atem hält, steigen in Oberösterreich täglich die Fälle der echten Grippe, die in der Saison 2018/19 in Österreich mehr als 1000 Todesopfer gefordert hat, darunter auch sechs Kinder. "Auch bei uns sind seit der vergangenen Woche die Fallzahlen sprunghaft angestiegen", sagt Oberärztin Elisabeth Modler, Leiterin der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Wels-Grieskirchen.