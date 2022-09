"Übertreibt ihr, übertreiben wir" war am Montagmorgen auf dem Regenbogen-Schutzweg vor dem Welser Ledererturm zu lesen. Damit ist das Zeichen für Toleranz gegenüber Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen erneut von Unbekannten beschmiert worden. Erst in der Nacht auf Donnerstag hatten Unbekannte mit "No Gays" also "keine Schwulen" den farbenfrohen Schutzweg verunstaltet.