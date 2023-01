Grieskirchen nimmt einen neuen Anlauf für ein Unterstufen-Gymnasium

"Grieskirchner für ein Vollgymnasium", so titelten die OÖNachrichten bereits im Jahr 1996. Seither ist viel Wasser die Trattnach hinuntergeflossen. Bis jetzt wurden die Grieskirchner in Wien bei ihrer Forderung nach einem Unterstufengymnasium aber nur vertröstet. Bildungsstadtrat Sebastian Wolfram (VP) will nun einen neuen Anlauf im Bildungsminsterium nehmen.