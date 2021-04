Nach der Verabschiedung des dritten Geschäftsführers in nur vier Jahren gibt es vom Wirtschaftspark Voralpenland zur Abwechslung einmal gute Nachrichten. Unter geändertem Namen, neuem Logo und mit neuer Führungsspitze soll der in Voralpen-Businesspark umbenannte Verbund von 17 Kommunen endlich aus den Startlöchern finden. In der Vorwoche wechselte die Obmannschaft vom Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) zu Erwin Stürzlinger.