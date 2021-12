Geboltskirchner retten mit ihrem Krippenweg den Weihnachtszauber

Das Land ist im Lockdown, und Adventveranstaltungen und Weihnachtsmärkte sind abgesagt. In Geboltskirchen, wo sich Oberösterreichs Krippenbauschule befindet, muss man dennoch nicht auf vorweihnachtliche Stimmung verzichten. Dort wurde als stimmungsvolle Alternative der 2019 eröffnete Krippenweg nun erweitert. Er führt in zwei Routen durch die schöne am Hausruckwald gelegene Gemeinde.