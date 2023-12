Galoppierende Kosten: Eferding muss Härteausgleich vom Land beantragen

EFERDING. Viele Kommunen kommen angesichts der steigenden Kosten für Personal, Energie und andere Bereiche in der Finanzierung nicht mehr hinterher. Als eine der ersten, aber wahrscheinlich nicht letzten Gemeinden hat Eferding jetzt angekündigt, für das Budgetjahr 2024 Härteausgleich zu beantragen. Damit werden Einsparungen in verschiedenen Bereichen einhergehen, sodass die Bezirkshauptstadt die Kriterien des Landes erfüllt und Ausgleichszahlungen beziehen kann. Das entsprechende Budget soll im März kommenden Jahres beschlossen werden.

Die Gemeindepolitik habe sich darauf verständigt, offen mit dem Thema an die Bevölkerung heranzutreten, sagt Bürgermeister Christian Penn: "Das ist aus unserer Sicht die ehrlichste Vorgehensweise." Aktuell werden noch verschiedene Berechnungen durchgeführt – wie hoch das Budgetdefizit sei, müsse erst noch geklärt werden. "Die Prognosen dazu ändern sich fast täglich, die Sache ist sehr aufwendig", sagt der Stadtchef.

Seit 2021 im Minus

Bis vor zwei Jahren habe Eferding noch positiv gewirtschaftet. Seither zehrt die Stadt von ihren Rücklagen, um den Haushalt auszugleichen. "Wir haben jetzt gesehen, dass es sich langfristig nicht ausgeht. Damit wir künftig wichtige Projekte wie die Sanierungen der Volksschulen angehen können, müssen wir diesen Schritt jetzt setzen", sagt Penn.

Konkret muss die Gemeinde 19 verschiedene Kriterien des Landes erfüllen, um Härteausgleich beziehen zu können. Noch sei nicht klar, wo überall gespart werden müsse. "Wir wissen aber zum Beispiel sicher, dass wir die freiwilligen Leistungen von mehr als 200.000 Euro auf 100.000 Euro reduzieren müssen. Das sind zum Beispiel Förderungen für Vereine, Kultur und Sport, aber auch Essen auf Rädern wird über diesen Topf finanziert", sagt der Bürgermeister.

Als Grund für die schiefe Finanzlage der Stadt nennt Penn die gestiegenen Ausgaben: "Das sind Personal und Energie, aber zum Beispiel auch die Sozialhilfebeiträge und die Abgaben für Krankenanstalten." Die Einnahmen steigen nicht im selben Ausmaß wie die Einnahmen. "Dieses Problem gibt es in vielen Gemeinden, wir setzen jetzt diesen Schritt, um die Gemeindefinanzen in ruhigeres Fahrwasser zu bringen", sagt Penn. Solange die Abgaben an Bund und Land nicht sinken, gebe es aus der aktuellen Situation keinen Ausweg.

Das Budget werde aktuell in Zusammenarbeit aller Gemeinderatsfraktionen erarbeitet und müsse dann vom Land geprüft werden. Dieses übernimmt im Falle einer Zusage den Negativ-Überschuss im Budget.

Einigkeit in der Stadtpolitik

Jetzt sei nicht die Zeit für Streit, sondern für Zusammenarbeit im Sinne der Bürger, sagt Vizebürgermeister Heinz Petrovitsch (VP). Seine Partei bildet die größte Gemeinderatsfraktion. "Es hat keine Misswirtschaft gegeben, wir haben in den vergangenen Jahren keine unnötigen Projekte verwirklicht", sagt Petrovitsch. Auch er sieht dringenden Handlungsbedarf bei den Abgaben der Gemeinden an Bund und Länder: "Solange diese nicht sinken, wird es vielen Kommunen wie Eferding ergehen."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer