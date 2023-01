Gallspacher narren ihr Publikum bereits seit 1969

Seit Anfang November tüfteln die Gallspacher Narren mit ihrem Präsidenten Klaus Aigner am Programm für die beiden Faschingssitzungen am 28. Jänner und 3. Februar. Corona hat die älteste Spaßgesellschaft im Bezirk Grieskirchen (Gründungsjahr 1969) nur kurz ausgebremst. "Es sind nach wie vor fast alle an Bord, wir sind etwa 55 Leute vor und hinter der Bühne", sagt Aigner im Gespräch mit den OÖNachrichten. Allerdings würden wie auch in anderen Vereinen die Mitglieder der Faschingsgilde immer älter, und der Nachwuchs würde noch nicht unbedingt in die erste Reihe drängen.

Vorbereitet wird in "Narrgallibach" ein kurzweiliges Programm mit Sketchen, Gesangs- und Tanznummern mit der Jugendgarde und den Gardemädchen sowie dem Musikduo "Tip Top". Sitzfleisch ist gefragt, denn mit rund vier Stunden Programm dürfen die Besucher rechnen, vor Mitternacht ist selten Schluss im Kursaal. Fixpunkt ist der Auftritt des "Gemein(d)e Siegi", den Christian Steiner seit vielen Jahren verkörpert.

Seit November werden Sketche, Gesangs- und Tanznummern einstudiert. Bild: Narrengilde Gallspach

Der Bürgermeister von Scharten und Werbefachmann tritt außerdem gemeinsam mit seinem Sohn mit einer musikalischen Nummer auf. Außerdem wird es ein Comeback des humoristischen Zauberers Houdini, Hans Schiendorfer, geben. Neben bestimmenden Themen wie Corona widmen sich die Gallspacher Narren natürlich auch wieder der internationalen, österreichischen und der örtlichen Politik. Stoff gibt es genug: "Wir reiben uns dabei genauso die Hände wie die Kabarettisten", sagt Aigner.

Ein Prinzenpaar gibt es bei den Gallspachern übrigens seit Anbeginn keines, und das wird sich auch nicht ändern. "Wir sind auch immer so gut durch den Fasching gekommen, außerdem hören wir von anderen Gilden, dass es zunehmend schwieriger wird, Prinzenpaare zu finden, die ja gewisse Verpflichtungen haben", so der Präsident. Der Vorverkauf für die Faschingssitzung im Kursaal ist bereits gut angelaufen (Platzkarten um 18 Euro sind am Gemeindeamt und in der Gästeinfo Gallspach erhältlich).

Faschingsumzug mit 35 Wagen

Außerdem arbeiten die Gallspacher an der Organisation ihres Faschingszuges, zu dem am Faschingssonntag, 19. Februar, Gilden und Vereine aus der Region mit 35 Wagen erwartet werden. Beginn ist um 14 Uhr.

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels

