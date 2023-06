Für die Rollenden Engel: 26-Jähriger radelte von Rottenbach nach Nizza

Eine Reise an die Côte d’Azur in Südfrankreich haben viele auf ihrer Bucketlist (eine Liste mit Dingen, die man vor seinem Tod machen möchte). Der Rottenbacher Christoph Stumpfl hat das Topreiseziel gerade abgehakt. Der 26-Jährige trat dafür kräftig in die Pedale und radelte von seinem Heimatort aus in das 1300 Kilometer entfernte Nizza. Gedacht hat er dabei auch an andere. "Ich wollte die Radreise mit einem guten Zweck kombinieren.