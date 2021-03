Generationswechsel in der Arbeiterkammer Grieskirchen: Die 33-Jährige Tanja Feßl hat die Leitung der Bezirksstelle übernommen. Ihre Vorgängerin Elisabeth Marschalek geht in den Ruhestand. Die junge Juristin kommt aus Hörsching und hat zuletzt als "Springerin" AK-Mitglieder in allen Bezirksstellen in Oberösterreich betreut. Als wichtigstes Ziel ihrer neuen Funktion nennt Feßl die rasche Unterstützung und Beratung der hilfesuchenden Mitglieder im Bezirk. "Ich möchte, dass die AK Grieskirchen als