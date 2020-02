Planmäßig voran gehen die Arbeiten am neuen Amtsgebäude im Greif-Areal. Der Rohbau ist fertig, die Übersiedlung in das neue Haus in der Rainerstraße soll im Oktober beginnen. Die offizielle Wiedereröffnung des historischen Stadttheaters wird am Freitag, 6. November, gefeiert. Niemand Geringerer als der weltbekannte Dirigent Franz Welser-Möst hat zugesagt, die Festrede in seiner Heimatstadt zu halten. Den musikalischen Teil werden Orchester und Solisten der Landesmusikschule Wels bestreiten.