Finanziell unabhängig: Frauen und Geldanlagen

Vor vier Jahren startete die Raiffeisenbank Region Eferding ein Mentoring-Programm für junge Frauen, nun folgt ein Folgeformat mit dem Titel: Frauen.Fortschritt.Finanzen, das erneut von Brigitte Maria Gruber von der Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee begleitet wird. An sechs Abenden, beginnend mit 17. April, erhalten die Teilnehmerinnen Fachwissen in Finanzangelegenheiten und Finanzprodukten, erfahren unter dem Titel "Alles was recht ist", was bei Eheverträgen, Bürgschaften, Scheidung etc.