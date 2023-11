Es weihnachtet schon sehr in der Region

Der beliebte Adventmarkt in Eferding zieht jedes Jahr Tausende Besucher an.

Die Welser Weihnachtswelt mit ihrem Lichterpfad und dem Wolkenreich des Christkinds im Ledererturm ist ein Besuchermagnet, das haben die vergangenen zwei Wochen einmal mehr bewiesen. Besonders groß wird der Andrang beim großen Welser Perchten- und Krampuslauf sein, der am 8. Dezember um 16.30 Uhr am Kaiser-Josef-Platz beginnt. Zuvor stattet aber der Nikolaus am 6. Dezember um 16.30 Uhr den Kindern einen Besuch ab und wird Nikolaussackerl verteilen. Die Rauriser Goldknappen sind am 16.