46 Erstklässler drücken in diesem Schuljahr an der Mittelschule in Bad Schallerbach die Schulbank, sie sind der erste Jahrgang der "Mittelschule für Tourismus und Umwelt". Mit dieser österreichweit einzigartigen Schwerpunktsetzung erhofft man sich im Tourismusort, den Schulstandort zu stärken und die Abwanderung in die umliegenden Gymnasien zu bremsen. Kinder und Jugendliche sollen schon früh für einen späteren Job in der Hotellerie oder Gastronomie begeistert werden. Außerdem möchte das