Der Priestermangel spitzt sich weiter zu. Umso größer ist die Freude in der Welser Pfarre "Heilige Familie" in der Vogelweide, dass einer der wenigen Neupriester in diesem Jahr in der Pfarre tätig sein wird. Johannes Hofer im Interview mit der Welser Zeitung über seine vielfältigen Aufgaben, den Nachwuchsmangel in der Kirche und leere Kirchenbänke.