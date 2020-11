Endlich Erfolg bei langer Suche nach zwei Hausärzten

"Wir sind sehr froh und glücklich", sagen die Bürgermeister Wolfram Moshammer (Hartkirchen) und Friedrich Knierzinger (Aschach) einstimmig. Denn die beiden Gemeinden haben nach bis zu zweijähriger Suche seit Oktober wieder einen Hausarzt.

Dabei ließen die Bürgermeister nichts unversucht, baten befreundete Ärzte um Werbung für die Stellen, suchten Unterstützung bei der Gesundheitskasse und Hartkirchen hat sogar über Facebook nach einem neuen Mediziner gesucht. "Finanzielle Zuckerl" und neue Praxen sollten die potenziellen Kandidaten anlocken.

Stephan Mitterhauser, Aschachs neuer Gemeindearzt, hatte aber ganz andere Beweggründe. Er war acht Jahre lang Wahlarzt in Eferding. Patienten aus Hartkirchen und Aschach haben für ihn den Ausschlag gegeben, die Kassenstelle anzunehmen: "Die Patienten wollten eigentlich nicht zu einem Wahlarzt gehen, sind aber in der Not zu mir gekommen, weil sie bei keinem Kassenarzt einen Termin bekamen, aber irgendwo behandelt werden mussten. Ich wollte als Wahlarzt aber für jene da sein, die sich das leisten können, und nicht, dass Patienten Angst vor den Kosten haben müssen. Die Corona-Pandemie hat mich noch weiter bestärkt, mich dieser Veränderung zu stellen", sagt der 44-Jährige, der nicht alleine gekommen ist. Er hat als Unterstützung Gerhard Luegmair angestellt, der mit 70 Jahren seine Kassenstelle altersbedingt zurücklegen musste, aber noch weiterarbeiten wollte. "Die 70 Jahre sieht man ihm gar nicht an und er ist immer offen für Neues, auch bei technischen Dingen", sagt Mitterhauser. Gemeinsam sind sie "Die Donauärzte."

Die Aschacher hätten schon ungeduldig auf einen Arzt gewartet, sagt Bürgermeister Friedrich Knierzinger: "Es ist schwierig, wenn man das Wichtigste, die gesundheitliche Versorgung, nicht mehr bieten kann. Jetzt sind wir aber umso glücklicher über unsere sehr guten und netten Ärzte."

Neurologe wechselte das Fach

In Hartkirchen hat der Neurologe Günther Schustereder die neue Praxis bezogen. "Die Allgemeinmedizin ist ein buntes und vielseitiges Fach und auch wirtschaftlich sinnvoller als die Neurologie", sagt der 50-Jährige, der mit seinem Wechsel von Wels nach Hartkirchen auch näher an seinem Zuhause arbeitet. Hartkirchens Bürgermeister Wolfram Moshammer sei froh, einen erfahrenen Arzt in der Gemeinde zu haben. "Ich sehe uns aber als Einheit mit Aschach, auch die Bevölkerung sieht die Gemeindegrenzen nicht, wir sind eine Region und deshalb freue ich mich, dass endlich beide Stellen besetzt werden konnten."

Artikel von Manuela Kaltenreiner m.kaltenreiner@nachrichten.at