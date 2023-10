Eltern besorgt: Unbekannter soll Kinder in Marchtrenk angesprochen haben

Verständlicherweise aufgebracht sind mehrere Eltern von Kindern, die die Volksschule 1 und den Hort 1 in Marchtrenk besuchen. Vergangene Woche soll ein unbekannter Mann Kinder auf dem Weg von der Schule in den Hort angesprochen haben und sogar versucht haben, ein Kind in sein Auto zu locken. In einem offenen Brief fordert Vater Roman Bayer stellvertretend für alle Eltern, dass die Schüler auf dem Weg von der Volksschule in den Hort wieder begleitet werden.