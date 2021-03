Seit dem Frühjahr 2019 gehören die E-Scooter auch in Wels zum Stadtbild. In den nächsten Wochen wird es einen deutlichen Zuwachs der bunten Roller geben. Neben dem derzeitigen Platzhirschen TIER Mobility kommen zwei neue Anbieter in die 62.000-Einwohner-Stadt, und zwar Lime sowie KiwiRide. Jedem der drei Unternehmen erlaubt die Stadt maximal 100 Scooter zu verleihen.