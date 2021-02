Mit einer kniffligen Aufgabe beschäftigen sich aktuell diePolitiker der Marktgemeinde Thalheim. Der Turnsaal der Volksschule soll erweitert und in eine Mehrzweckhalle umfunktioniert werden. Im Weg steht allerdings ein liebevoll gestalteter Schulgarten, der in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert genießt. "Wir werden sicher nicht den ganzen Schulgarten verbauen. Was wir davon abzwicken, wird anderswo neu entstehen.