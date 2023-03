Ein Frühling voller Babys im Zoo Schmiding

In der warmen Frühlingssonne wagen sich auch die tropischen Bewohner des Zoos Schmiding in Krenglbach wieder vermehrt in ihre Freigehege. Für den Nachwuchs, der in den vergangenen Monaten zur Welt gekommen ist, geht es auf die erste Erkundungstour an der frischen Luft. "Das Frühjahr ist eine faszinierende Zeit im Zoo, weil man die die Jungtiere in der neuen Umgebung beobachten kann", sagt Zoologin Daniela Artmann.