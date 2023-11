Ehepaar aus Meggenhofen erlebte Erdbeben in Nepal

Bereits seit der Erdbebenkatastrophe 2015 engagiert sich das Meggenhofener Lehrerehepaar Brigitte und Heinz Söllinger in Nepal. Seit Mitte Oktober sind die beiden bereits zum sechsten Mal für einen Hilfseinsatz in dem Entwicklungsland. Dort haben sie das jüngste Erdbeben miterlebt. "Wir befinden uns im Süden des Landes und somit nicht im Epizentrum, wo das Leid der Menschen unvorstellbar ist", sagt Brigitte Söllinger. Leider würde ein Großteil der internationalen Hilfsgelder für Nepal aufgrund der großen Korruption in den Taschen der Politiker verschwinden.

Seit dem Beginn ihrer Mission haben die Helfer aus Oberösterreich drei Schulen in einem Slum, einem Lepradorf und einem Gefängnis sowie ein Mädchenhostel aufgebaut. Alle Kinder bekommen täglich eine warme Mahlzeit, Bücher, Uniformen, Schuhe und medizinische Betreuung.

Mädchen aus Prostitution gerettet

"Ein Großteil unserer Mädchen erlebte bereits sexuellen Missbrauch und körperliche Gewalt. Durch Aufklärung versuchen wir ihnen klarzumachen, dass sie sich gegen sexuelle Übergriffe wehren dürfen", sagt Brigitte Söllinger. Drei Mädchen hat das Paar aus der Prostitution geholt und in ihrem Mädchenhostel untergebracht. Seit Beginn ihrer Hilfsaktionen setzten sie sich gegen den Mädchenhandel in Nepal ein und ermöglichen Kindern der untersten Kaste der Dalits den Zugang zur Bildung.

Nicht nur mit Prostitution wird ein großes Geschäft gemacht – viele Mädchen werden in indische Bordelle verkauft oder verschleppt –, sondern auch mit sogenannten Waisenhäusern in den Touristenzentren. 80 Prozent aller Waisenkinder in Nepal haben zumindest einen Elternteil. Oftmals verkaufen Eltern ihre Töchter aufgrund der großen Armut an kriminelle Waisenhausbetreiber. Der Tagesverdienst für Dalits liegt bei einem Euro. Eltern bekommen rund 250 Euro pro Mädchen, bei hellhäutigen Kindern steigt der Preis auf bis zu 1000 Euro.

Das Paar engagiert sich in einem Slum für Kinder und ermöglicht Bildung.

Die nächsten Projekte stehen bereits an. Die Mädchen sollen nach der Schulpflicht begleitet werden, geplant ist eine Nähwerkstätte, wo sie ausgebildet werden.

Das Ehepaar Söllinger hat um sich ein siebenköpfiges Team aus Nepalesen aufgebaut, das den Fortbestand der Projekte sichert. Außerdem sind 22 Frauen als Lehrerinnen, Köchinnen und Reinigungskräfte angestellt. (krai)

Mehr zu den Projekten und Spendenmöglichkeit unter: www.childvisionnepal.com

