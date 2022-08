Er stelle sich die Frage, ob die Bedarfsplanung für Kindergartenplätze in Eferding funktioniere, schrieb ein Leser dieser Tage den OÖN. "Wir haben unseren Sohn fristgerecht im Oktober 2021 für das Kindergartenjahr 2022/23 angemeldet, im Frühjahr sollten wir informiert werden, in welchen Standort er kommt", heißt es in dem Schreiben.