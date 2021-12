Durchstarterin in der Technik: Wir brauchen mehr davon

Mädchen sind in der Technik nach wie vor rar gesät. Es gibt sie aber doch immer öfter: junge Frauen, die eine Karriere in einem technischen Beruf anstreben. Eine von ihnen ist die Welserin Sara Halilovic. Die 21-Jährige macht gerade ihren Master an der Fachhochschule Wels in Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik und arbeitet auch dort als Masterpraktikantin mit einer längerfristigen Fixanstellung.