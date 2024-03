Direktvermarkter aus der Region sind bundesweit top

Bei der Direktvermarktermesse in Wieselburg (NÖ) wurden am Wochenende die besten landwirtschaftlichen Produzenten ins Rampenlicht gerückt. Mehrere Bundessieger kommen auch heuer wieder aus der Region. Horst Hubmer und Lebensgefährtin Ilse Schedlberger vom Firlingerhof in Scharten dürfen sich nach 2023 erneut über die Auszeichnung "Produzent des Jahres" freuen.