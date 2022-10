"Die Preisexplosion schlägt bei uns heftig durch"

Nachdem im Vorjahr Langzeit-Ortschef Johann Schweitzer (VP) die politische Bühne verließ, fand in der 3000-Einwohner-Gemeinde ein Generationswechsel statt. Der 44-jährige Herbert Holzinger steht nun seit einem Jahr an der Spitze der Gemeinde. Es gebe an seinem neuen Job viele positive, aber auch herausfordernde Seiten, erzählt der Landwirt im OÖN-Interview.