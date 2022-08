Wer den dritten Stock des Seniorenhauses in der Flurgasse betritt, dem fallen zahlreiche bunte Bilder an den Wänden auf. Sie stammen vom bekannten Welser Architekten Karl Odorizzi, der seit rund einem Jahr mit seiner Frau Gertraut das Seniorenhaus bewohnt. Mittlerweile habe er sich dort gut eingelebt, sagt Odorizzi, der 1960 sein Architekturbüro in Wels gegründet hat.