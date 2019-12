Am Silvesterabend können wir uns wieder auf dicke Luft gefasst machen. Dass die alljährliche Knallerei nicht nur gefährlich sein kann, sondern auch eine Unmenge an Feinstaub produziert, beklagt der Zivilschutzverband in einer Presseaussendung. Die Zivilschützer zitieren aus einer Studie, wonach zu Silvester mehr Feinstaub in die Luft gesprengt wird als durch den gesamten Autoverkehr während eines ganzen Jahres.