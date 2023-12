Der Winter ist auch auf dem Arbeitsmarkt angebrochen

Dass es Winter ist, wird derzeit nicht nur beim Blick aus dem Fenster offensichtlich: Auch die Arbeitsmarktstatistik vom November für Wels, Eferding und Grieskirchen zeigt, dass die Winterarbeitslosigkeit zuschlägt. In Wels lag die Quote zum Monatsende laut vorläufigen Schätzungen bei 5,5 Prozent (+0,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr), in Eferding bei 2,4 Prozent (+0,3 Prozentpunkte) und in Grieskirchen bei 2,7 Prozent (+0,4 Prozentpunkte).