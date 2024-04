Der Ledererturm auf Papier und eine Hundeskulptur aus Sand

Ältere Semester können sich vielleicht noch an die Porträtmaler erinnern, die in den 1990er-Jahren bis 2001 jeden Sommer in Wels zu Gast waren und in der Innenstadt ein Flair wie auf dem Montmartre in Paris aufkommen ließen. Gestern war wieder etwas davon zu spüren, das warme Wetter hatte zwei Straßenkünstler ins Welser Zentrum gelockt, die sich bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken ließen.