Das erste Jahr als Bürgermeisterin im Rückspiegel

Seit einem Jahr steht mit Nadine Humberger (ÖVP) die erste Bürgermeisterin in der Geschichte von Natternbach an der Spitze der Gemeinde. Die 34-jährige Hochbautechnikerin, die in einem Linzer Architekturbüro arbeitet, gewann im Vorjahr die Stichwahl gegen SPÖ-Kandidatin Tanja Aigner. Sie folgte Langzeitbürgermeister Josef Ruschak (VP) nach.