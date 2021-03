41 aktive Corona-Fälle zählte die Gemeinde Schleißheim am Donnerstag. Das bedeutet, dass dort aktuell fast drei Prozent der gut 1400 Gemeindebürger mit dem Virus infiziert sind – eine vergleichsweise hohe Zahl. Zur Veranschaulichung: Die diesbezüglich meistbetroffene Gemeinde im Bezirk Braunau, der bei der Sieben-Tage-Inzidenz derzeit den höchsten Wert in Oberösterreich aufweist, war am Donnerstag Haigermoos. Dort sind 1,75 Prozent der Einwohner infiziert.