"Bunte Brise" wird 20 Jahre alt und feiert mit Cocopelli

Das Team feiert am Sonntag das 20-jährige Bestehen der Bunten Brise.

Ein anspruchsvolles Kulturprogramm für Kinder und Familien in angenehmer Atmosphäre zu schaffen: Diese Aufgabe trat 2004 ein engagiertes Team um Kinderrechtsaktivistin Ingrid Gumpelmaier-Grandl bei der Gründung des Kulturprojekts "Bunte Brise" an. 20 Jahre und rund 200 erfolgreiche Veranstaltungen später wird am Sonntag Jubiläum gefeiert: Mit Mai Cocopelli ist eine der renommiertesten Kinderliedermacherinnen im Schlachthof zu Gast.