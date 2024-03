Bürgermeister Rabl und seine zwei Kronprinzen

Die Mutmaßungen über Andreas Rabl ebben nicht ab. Mit Prognosen über seinen Abschied aus Wels samt Wechsel in die nächste Bundesregierung im Falle einer blauen Regierungsbeteiligung beschäftigen sich seit Monaten die Medien. Zuletzt ließ der Welser Lokalsender WT1 den früheren VP-Vizebürgermeister Martin Stieger vorpreschen, der neben seiner Tätigkeit als Rektor einer Privatuni am Bodensee wortgewandt und im Stile von Peter Filzmaier die Welser Politik analysiert: "Wenn die FPÖ in eine