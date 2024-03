Bildband des Welser Stadtarchivs lädt zum Schwelgen in Erinnerungen ein

1961: der erste Markttag am mittlerweile verbauten Marktgelände

Mit den 50er bis 90er Jahren haben die Mitarbeiter des Stadtarchivs den Zeitraum der Fotografien, die in dem neuen Bildband zu sehen sind, sehr bewusst gewählt: "Viele Welser können sich an diese Zeit noch erinnern oder kennen sie aus Erzählungen ihrer Eltern", erklärte Archiv-Mitarbeiterin Karin Bachschweller gestern bei einer Pressekonferenz, in der die städtische Einrichtung den ersten Band der Reihe "Bilder aus dem Stadtarchiv" vorstellte.